Овечкин вышел на шестое место по количеству бросков в створ в истории НХЛ

Помимо того, что Александр Овечкин в игре с "Торонто" повторил рекорд Сергея Федорова по количеству голов среди россиян, он также вышел на шестое место по броскам в створ в истории НХЛ.

В игре с "кленовыми листьями" Овечкин нанес три броска в цель. Таким образом, он вышел на шестое место по количеству точных выстрелов за всю историю НХЛ (5092). Впереди него находятся Рэй Бурк (6209), Яромир Ягр (5637), Марсель Дионн (5363), Фил Эспозито (5161) и Эл Макиннис (5157). Среди действующих хоккеистов Овечкин лидирует по этому показателю.