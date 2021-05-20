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Овечкин вышел на первое место в списке снайперов плей-офф НХЛ XXI века

16:20
Александр Овечкин. Фото Instagram Лидеры по голам в плей-офф НХЛ в XXI веке. Фото «СЭ»
Александр Овечкин. Фото Instagram
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче против «Бостона» (2:3 2ОТ), забросив 70-ю в карьере шайбу в розыгрышах Кубка Стэнли.

Российский форвард вышел на первое место в списке снайперов плей-офф XXI века, обогнав Сидни Кросби из «Питтсбурга» и Патрика Марло, который вместе с «Сан-Хосе» уже завершил сезон. При этом по числу матчей Овечкин существенно уступает обоим конкурентам. Кросби сыграл на 31 встречу больше, Марло — на 40.

Кстати, четвертое место в списке снайперов нового века занимает другой российский хоккеист — Евгений Малкин, который отличился 63 раза.

(Кирилл Бурдаков)

Лидеры по голам в плей-офф НХЛ в XXI веке. Фото "СЭ"
Лидеры по голам в плей-офф НХЛ в XXI веке. Фото «СЭ»

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