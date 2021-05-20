Кожевников поздравил Овечкина с 800-й шайбой в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» поздравил Александра Овечкина с 800-й шайбой в НХЛ.

«Это уникальное достижение, которое долго никто не перебьет. Приятно, что наш человек становится одним из лидеров бомбардирского табеля за всю историю НХЛ. Это здорово! Поздравляем Александра», — сказал Кожевников «СЭ».

Кожевников также прокомментировал возможное выступление Овечкина на чемпионате мира, если тот вместе с командой не победит «Бостон» в плей-офф НХЛ.

«Давайте не бежать впереди паровоза. Пусть сначала сыграют все игры, посмотрим, какое у него состояние здоровья для чемпионата мира. «Бостон» здорово сыграл в обороне, но и Самсонов спасал. У них равная игра», — добавил Кожевников.

20 мая шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» обыграть «Бостон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ (2:3 2ОТ, счет в серии — 1-2).

(Екатерина Звенигородская)