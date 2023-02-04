Овечкин вышел на лед с сыном перед конкурсами мастерства на Матче звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин перед конкурсами мастерства на Матче звезд НХЛ вышел на лед со старшим сыном Сергеем. Оба Овечкиных были одеты в форму «Вашингтона».

В этом году 37-летний россиянин почувствует в конкурсах на самый сильный бросок и самый красивый буллит.

Ранее Овечкин уже становился победителем конкурса на самый сильный бросок (2018) и трижды побеждал в соревновании на самый красивый буллит в 2008, 2009 и 2011 году.