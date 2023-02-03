«Вашингтон» продлил контракт с нападающим Строумом на 5 лет

Нападающий Дилан Строум и «Вашингтон» подписали новый контракт.

Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения рассчитан на 5 лет. Среднегодовая зарплата составит 5 миллионов долларов. Общая сумма контракта — 25 миллионов долларов.

Канадский хоккеист в текущем сезоне набрал 36 (11+25) очков в 52 матчах за «Вашингтон».