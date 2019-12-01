Овечкин вышел на 38-е место по очкам в истории НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 4 (3+1) очка. Российский форвард вышел на 38-е место в истории НХЛ по очкам, превзойдя результат Петера Штястны.

На счету Овечкина стало 1242 (678+564) очка в 1112 матчах за карьеру. В активе Штястны 1239 баллов в 977 матчах.

На 37-й строчке расположился Жан Рателль — 1267 очков. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (2857).

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