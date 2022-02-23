Овечкин вручил Лавиолетту клюшку из серебра в честь 700-й победы в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вместе со всей командой поздравили главного тренера Питера Лавиолетта с 700-й победой в его тренерской карьере. Хоккеисты подарили тренеру памятную клюшку из серебра.

The boys took time to recognize Lavi for his 700th career win this morning before practice#ALLCAPS pic.twitter.com/andpbLLo6M — Washington Capitals (@Capitals) February 23, 2022

15 февраля, когда «Кэпиталз» обыграли его прежнюю команду «Нэшвилл» со счетом 4:1, Лавиолетт стал 10-м тренером в истории, которому удалось отметить подобный юбилей.