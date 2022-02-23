«Евгений стал относиться серьезнее к делу». Главный тренер «Вашингтона» похвалил Кузнецова

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт отметил игру нападающего Евгения Кузнецова в этом сезоне.

«Считаю, что Евгений стал относиться серьезнее к делу. Он отлично поработал летом. Мне кажется, что он перезагрузился. Началась новая глава в его карьере.

В прошлом сезоне было очень много разговоров о его будущем. Он — важная часть нашей команды. Тогда мы с ним провели беседу, и я рад, что он остался в «Вашингтоне». Потому что это игрок выдающегося таланта», — сказал Лавиолетт в эфире 106.7 The Fan.

В нынешнем регулярном чемпионате 29-летний россиянин набрал 48 (15+33) очков в 49 встречах.