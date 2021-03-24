НХЛ уволила арбитра, который работал на матче «Нэшвилл» — «Детройт»
16:42
Национальная хоккейная лига 24 марта на официальном сайте объявила, что судья Тим Пил больше не будет работать на матчах лиги.
Такое решение было принято по результатам изучения эпизода, который произошел по ходу матча регулярного чемпионата межу «Нэшвиллом» и «Детройтом» (2:0).
На 5-й минуте второго периода форвард «Нэшвилла» Виктор Арвидссон был удален на 2 минуты за подножку. Это было первое нарушение команды в матче.
В трансляцию игры попала реплика одного из арбитров: «Там ничего особо не было, но я хотел дать «Нэшвиллу» удаление пораньше в...» После этого аудиозапись обрывается.
На матче работали судьи Тим Пил и Келли Сатерленд.
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