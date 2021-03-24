Национальная хоккейная лига 24 марта на официальном сайте объявила, что судья Тим Пил больше не будет работать на матчах лиги.

Referee Tim Peel no longer will be working NHL games now or in the future. https://t.co/mrnDc61W5P pic.twitter.com/tKsg2SwGh8 — NHL Public Relations (@PR_NHL) March 24, 2021

Такое решение было принято по результатам изучения эпизода, который произошел по ходу матча регулярного чемпионата межу «Нэшвиллом» и «Детройтом» (2:0).

На 5-й минуте второго периода форвард «Нэшвилла» Виктор Арвидссон был удален на 2 минуты за подножку. Это было первое нарушение команды в матче.

В трансляцию игры попала реплика одного из арбитров: «Там ничего особо не было, но я хотел дать «Нэшвиллу» удаление пораньше в...» После этого аудиозапись обрывается.

На матче работали судьи Тим Пил и Келли Сатерленд.