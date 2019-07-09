Овечкин уже готовится к новому сезону. В отпуске в Италии

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин начал подготовку к новому сезону. Он находится в Италии, где проводит отпуск. Видео с тренировки россиянина появилось в Инстаграме RMNB.

В прошедшем сезоне Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 51 шайбу в 82 матчах. В плей-офф на его счету 9 (4+5) баллов в 7 играх. "Вашингтон" вылетел в первом раунде от "Каролины". Также в Овечкин в составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата мира в Словакии.

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