Овечкин уверен, что «Вашингтон» будет прибавлять от матча к матчу

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — о матче с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе одна заброшенная шайба.

— Сегодня у меня были хорошие моменты. Кстати, я чувствую себя довольно хорошо, — сказал Овечкин после матча. — Конечно, это первая игра сезона, другой ритм, и ты делаешь пару ошибок. Считаю, что наше звено сыграло солидно, у нас было много моментов. С каждым матчем мы будем играть все лучше и лучше. Действительно, сегодня у меня были очень хорошие моменты, чтобы забить. Я использовал один из них. Возможно, в следующий раз получится лучше. Впереди еще много матчей. Хорошо, что нам удалось взять очки.

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