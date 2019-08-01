Овечкин уверен, что у Гусева получится проявить себя в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин оценил перспективы форварда Никиты Гусева в НХЛ. Российский нападающий подписал контракт с "Нью-Джерси" на два года.

– Дай бог, чтобы Гусев помог "Нью-Джерси" забраться повыше, – цитирует Овечкина ТАСС. – Хоккей для него будет другим, самое главное, чтобы ему тренер доверял, а по его мастерству у меня нет сомнений, думаю, что все у него будет хорошо. Все будет зависеть от тренера, с кем он его поставит, может он его поставит в четвертое звено, а как раскрывать талант в четвертом звене. От Гусева тоже многое зависит, как он пройдет подготовку, тренировочный лагерь.

Хоккей меняется, даже когда я пришел, он был более медленный. На больших площадках скорость в принципе не нужна, можно играть за счет выбора позиции, но в НХЛ нужна скорость. Но на чемпионате мира я не увидел, что Гусев какой-то медленный, у "Нью-Джерси" молодая команда, под первым номером на драфте они взяли Джека Хьюза, думаю, что будут сыгрываться постепенно.