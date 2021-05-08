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Овечкин тренировался на льду перед утренней раскаткой «Вашингтона»

19:48
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстановление после травмы нижней части тела. 8 мая 35-летний форвард самостоятельно занимался на льду перед утренней раскаткой команды, сообщает в Twitter журналист Том Гулитти.

Овечкин не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией». Он пропустит 11 матчей в сезоне НХЛ впервые в карьере.

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