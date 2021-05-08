Овечкин тренировался на льду перед утренней раскаткой «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстановление после травмы нижней части тела. 8 мая 35-летний форвард самостоятельно занимался на льду перед утренней раскаткой команды, сообщает в Twitter журналист Том Гулитти.

Alex Ovechkin (lower body) skating before the Capitals optional morning skate. First time on the ice in any organized capacity since Monday pic.twitter.com/MEB3Tgub7T — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) May 8, 2021

Овечкин не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией». Он пропустит 11 матчей в сезоне НХЛ впервые в карьере.