Овечкин тренировался на льду перед утренней раскаткой «Вашингтона»
19:48
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстановление после травмы нижней части тела. 8 мая 35-летний форвард самостоятельно занимался на льду перед утренней раскаткой команды, сообщает в Twitter журналист Том Гулитти.
Овечкин не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией». Он пропустит 11 матчей в сезоне НХЛ впервые в карьере.
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