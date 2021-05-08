Главный тренер «Вашингтона» на смог назвать точные сроки восстановления Овечкина
18:44
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт не смог четко ответить, когда вернется в строй капитан команды Александр Овечкин.
«Хорошо, что он тренируется. Это всегда положительный знак. Но не нужно торопиться», — приводит слова тренера в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.
Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Айлендерс» из-за повреждения.
4 мая Овечкин был заявлен на игру с «Рейнджерс» и провел одну смену, после чего больше не появлялся на льду.
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