Главный тренер «Вашингтона» на смог назвать точные сроки восстановления Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт не смог четко ответить, когда вернется в строй капитан команды Александр Овечкин.

«Хорошо, что он тренируется. Это всегда положительный знак. Но не нужно торопиться», — приводит слова тренера в Twitter журналист Тарик Эль-Башир.

Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Айлендерс» из-за повреждения.

4 мая Овечкин был заявлен на игру с «Рейнджерс» и провел одну смену, после чего больше не появлялся на льду.