Овечкин столкнулся с партнером по «Вашингтону» во время матча

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин столкнулся со своим партнером по команде Томом Уилсоном во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:2 Б).

Tom Wilson nails Alex Ovechkin with a big hit. I'm confused as you are. pic.twitter.com/JcTkKtEYgS — Ian Oland (@ianoland) November 17, 2019

Овечкин в этом матче результативными действиями не отметился. Результативную передачу в свой актив записал другой российский игрок «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Оба форварда не реализовали свои попытки в серии буллитов.

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