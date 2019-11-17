НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин столкнулся с партнером по «Вашингтону» во время матча

08:16
Теги:

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин столкнулся со своим партнером по команде Томом Уилсоном во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:2 Б).

Овечкин в этом матче результативными действиями не отметился. Результативную передачу в свой актив записал другой российский игрок «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Оба форварда не реализовали свои попытки в серии буллитов.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир