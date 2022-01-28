Овечкин стал главным претендентом на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в результате промежуточного голосования среди экспертов сайта НХЛ стал главным претендентом на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата).

За 36-летнего форварда свои голоса отдали 12 из 16 опрошенных экспертов. Он набрал 74 очка.

Второе место занял форвард «Флориды» Джонатан Юбердо, получивший два первых места и набравший 43 очка. Замыкает тройку претендентов нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (42 балла, 1 первое место).

Далее идут Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 20 баллов) и защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман (15 баллов).

Следующим после Овечкина среди россиян идет нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. У него 3 очка и 12-е место.

Напомним, что на данный момент Овечкин занимает третье место в гонке лучших снайперов и бомбардиров сезона. У россинина 44 матча и 58 (29+29) очков.