Нападающий «Ванкувера» Миллер признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:1) Миллер отличился хет-триком и сделал результативную передачу.

Вторая звезда дня — форвард «Коламбуса» Бун Дженнер, который сделал дубль и отдал голевую передачу в игре с «Рейнджерс» (5:3).

Третьей звездой дня стал нападающий «Анахайма» Тревор Зеграс, на счету которого дубль в матче с «Монреалем» (5:4).