Даути стал первым защитником с 1000 матчей за «Лос-Анджелес» в НХЛ

Congratulations to @dewyy8, our...



• 2x Stanley Cup Winner

• 5x NHL All-Star

• Norris Trophy Winner

• WJC Gold Medalist

• World Cup Gold Medalist

• 2x Olympic Gold Medalist



on playing 1000 NHL games! @Yaamava | #MilestoneMoment pic.twitter.com/xrqiGyU3So