Овечкин сравнялся с Зубрусом по количеству матчей в НХЛ за карьеру

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

Для 37-летнего россиянина эта игра стала 1293-й в североамериканской лиге. По этому показателю он сравнялся Дайнюсом Зубрусом. Темерь они делят 69-е место.

На 68-й строчке располагается Пьер Тарджон, который за свою карьеру принял участие в 1294 матчах.

В этом сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 19 матчах и набрал 14 (8+6) очков.