Нападающий «Тампы» Кучеров забросил восьмую шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» обыгрывает «Калгари» после двух периодов матча регулярного чемпионата НХЛ. Счет — 2:0.

В конце второго периода голом отметился российский нападающий Никита Кучеров. 29-летний россиянин реализовал большинство «Лайтнинг». Для него это 8-я шайба в этом сезоне.

Также в голевой атаке поучаствовал Михаил Сергачев, сделавший ассист.