НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин силовым приемом отправил игрока «Вегаса» на скамейку запасных

03:05
Александр Овечкин. Фото The Athletic
Александр Овечкин. Фото The Athletic
Теги:

«Вегас» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0, начало второго периода). В одном из моментов капитан гостей Александр Овечкин применил силовой прием на защитнике Нэйте Шмидте. Он не удержался на ногах и оказался на скамейке запасных своей команды.

Овечкин не набирает очков четыре игры подряд. На его счету в НХЛ 698 шайб, ему осталось дважды поразить ворота для того, чтобы преодолеть рубеж в 700 голов.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир