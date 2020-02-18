Овечкин силовым приемом отправил игрока «Вегаса» на скамейку запасных

«Вегас» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0, начало второго периода). В одном из моментов капитан гостей Александр Овечкин применил силовой прием на защитнике Нэйте Шмидте. Он не удержался на ногах и оказался на скамейке запасных своей команды.

back to your bench, nate pic.twitter.com/tC6xtT9QLc — Washington Capitals (@Capitals) February 17, 2020

Овечкин не набирает очков четыре игры подряд. На его счету в НХЛ 698 шайб, ему осталось дважды поразить ворота для того, чтобы преодолеть рубеж в 700 голов.