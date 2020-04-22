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Овечкин рассказал, почему пошел на прием к Медведеву в шлепанцах

20:59
Александр Овечкин на приеме у президента в 2008 году. Фото "СЭ"
Александр Овечкин на приеме у президента в 2008 году. Фото "СЭ"

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вспомнил о приеме у президента России Дмитрия Медведева после победы на чемпионате мира-2008. Форвард отилчился тем, что пришел на прием в шлепанцах.

— Почему я пошел в шлепках к президенту? Когда мы прилетели, сразу же с самолета в спортивных костюмах поехали в Кремль. Дмитрий Анатольевич тогда не видел, в чем я пришел. Надеюсь, люди понимали, что я сделал это не специально, — сказал Овечкин в прямом эфире Instagram с генеральным менеджером сборной России по баскетболу Светланой Абросимовой.

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