Овечкин рассказал, почему пошел на прием к Медведеву в шлепанцах

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вспомнил о приеме у президента России Дмитрия Медведева после победы на чемпионате мира-2008. Форвард отилчился тем, что пришел на прием в шлепанцах.

— Почему я пошел в шлепках к президенту? Когда мы прилетели, сразу же с самолета в спортивных костюмах поехали в Кремль. Дмитрий Анатольевич тогда не видел, в чем я пришел. Надеюсь, люди понимали, что я сделал это не специально, — сказал Овечкин в прямом эфире Instagram с генеральным менеджером сборной России по баскетболу Светланой Абросимовой.