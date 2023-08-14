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Сегодня, 12:56

Овечкин рассказал, когда в Москве может быть построена его хоккейная академия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что хоккейная академия его имени может быть построена через три года.

«Для подготовки детей мы сейчас строим академию в Мневниках. Думаю, она будет готова через три года», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Ранее об открытии академии имени Овечкина сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман в интервью ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/18502791
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
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