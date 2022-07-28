Овечкин ответил на вопрос о русофобии за рубежом

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин также ответил на вопрос о русофобии за границей.

«Чувствую ли русофобию за границей? У нас такого нет. У нас все дружно, все сплочены», — сказал Овечкин.

В сезоне-2021/22 «Вашингтон» занял восьмое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф «Кэпиталз» проиграли «Флориде» в первом раунде (счет в серии 2-4).

В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах и занял 16-е место в таблице лучших бомбардиров лиги. В плей-офф у 36-летнего россиянина 6 (1+5) очков в 6 матчах.