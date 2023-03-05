Кузьменко в матче с «Торонто» забросил 29-ю шайбу в сезоне
Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».
27-летний россиянин забросил шайбу на 18-й минуте и открыл счет в этой встрече.
На данный момент на счету Кузьменко 55 (29+26) очков в 61 матче сезона.
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|5.03
|02:00
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Сан-Хосе – Вашингтон
|- : -
|5.03
|02:00
|
Флорида – Питтсбург
|- : -
|5.03
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|- : -
|5.03
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
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|5.03
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Эдмонтон
|63
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
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Миннесота
|28
|2.02
|
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|2.26
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