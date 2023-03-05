Кузьменко в матче с «Торонто» забросил 29-ю шайбу в сезоне

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

27-летний россиянин забросил шайбу на 18-й минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Кузьменко 55 (29+26) очков в 61 матче сезона.