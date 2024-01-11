Овечкин принял участие в благотворительной тренировке для детей в США
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в тренировке для детей, организованной Американской ассоциацией речи, языка и слуха (ASHA), сообщает НХЛ.
«Всегда приятно видеть улыбки на их лицах. Думаю, что дети запоминают такое и любят это, всем родителям это нравится, это весело. Думаю, в хоккейном плане организация растет очень быстро, нам важно дарить болельщикам и детям улыбки и воспоминания», — сказал Овечкин.
Россиянин — амбассадор организации с 2014 года. В тренировке он участвует в седьмой раз. Всего в занятиях были задействованы 50 игроков.
Овечкин не принимал участия в игровых действиях из-за травмы, он раздавал автографы и разговаривал с детьми.
Ранее россиянин получил повреждение в матче против «Каролины» 5 января. После этого Овечкин пропустил две тренировки «Вашингтона». 7-го числа форвард сыграл в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3), в котором отметился голевой передачей, но не нанес ни одного броска в створ.
Всего в этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий провел 38 матчей и набрал 26 (8+18) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Филадельфия
|41
|21
|20
|48
|4
|Айлендерс
|40
|18
|22
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|24
|16
|56
|2
|Флорида
|40
|26
|14
|54
|3
|Торонто
|38
|21
|17
|49
|4
|Тампа-Бэй
|42
|20
|22
|45
|5
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|6
|Монреаль
|40
|17
|23
|40
|7
|Баффало
|41
|17
|24
|38
|8
|Оттава
|36
|14
|22
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|58
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|40
|24
|16
|53
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Аризона
|39
|20
|19
|42
|6
|Сент-Луис
|39
|20
|19
|41
|7
|Миннесота
|40
|17
|23
|38
|8
|Чикаго
|41
|12
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|41
|27
|14
|57
|2
|Вегас
|41
|23
|18
|51
|3
|Лос-Анджелес
|37
|20
|17
|47
|4
|Эдмонтон
|37
|21
|16
|43
|5
|Сиэтл
|40
|17
|23
|43
|6
|Калгари
|41
|18
|23
|41
|7
|Анахайм
|40
|14
|26
|29
|8
|Сан-Хосе
|41
|9
|32
|21
|11.01
|03:00
|
Филадельфия – Монреаль
|3 : 2 Б
|11.01
|03:30
|
Даллас – Миннесота
|7 : 2
|11.01
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|3 : 0
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|37
|31
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|40
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41