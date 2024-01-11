«Колорадо» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Колорадо» дома обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Российский форвард хозяев Валерий Ничушкин сделал дубль.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 57 очками в 42 матчах.

«Вегас» идет на пятой строчке с 51 очком в 41 игре.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте