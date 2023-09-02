Овечкин прервал автограф-сессию из-за самолета в Вашингтон

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал автограф-сессию на мероприятии «Хоккей в городе» из-за самолета в США.

«Я расписал карточки, но не успею на самолет в Вашингтон. Поэтому всем огромное спасибо, удачи, успехов», — сказал Овечкин.

Сезон НХЛ-2023/24 начнется 11 октября. «Вашингтон» первый матч проведет 14 октября дома против «Питтсбурга».