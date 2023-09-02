Овечкин улетел из России в США для подготовки к новому сезону НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин покинул Россию.

Сегодня, 2 сентября, он улетел в Америку для подготовки к сезону НХЛ-2023/24. Тренировочный лагерь «Вашингтона» стартует 20 сентября. Первый предсезонный матч команда проведет 24 сентября против «Баффало». Новый сезон НХЛ начнется 11 октября.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Форвард забросил 822 шайбы, его опережает лишь Уэйн Гретцки (894).