Овечкин поделился эмоциями от потери отца

Нападающий «Вашингтона», самый результативный российский игрок НХЛ Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что до сих пор испытывает тяжесть из-за смерти отца. Михаил Овечкин ушел из жизни 15 февраля 2023 года.

— Насколько тяжело вам было прийти в себя в прошлом сезоне после ухода отца?

— И сейчас тяжело. Отец дал мне жизнь, научил меня всему. Но хорошо, что мама сейчас прилетела с братом, Настя поддерживает, ребята в команде. Спасибо им всем.