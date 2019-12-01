Овечкин — первый в истории НХЛ среди европейцев по количеству хет-триков
06:10
«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл«Вашингтону» — 2:5. Главным героем встречи стал капитан гостей Александр Овечкин, набравший 4 (3+1) очка. Он оформил 24-й хет-трик в заокеанской карьере.
По количеству матчей с тремя голами он вышел на первое место среди европейских игроков, превзойдя достижение Яри Курри. Лидером является Уэйн Гретцки (50).
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