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Овечкин ответил на вопрос, видит ли он себя в хоккее в возрасте Ягра

11:42
Яромир Ягр и Александр Овечкин. Фото Reuters
Яромир Ягр и Александр Овечкин. Фото Reuters
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Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что не собирается оставаться в хоккее так долго, как это делает Яромир Ягр. 49-летний чешский нападающий продолжает выступать за клуб «Кладно», владельцем которого является с 2011 года.

«Нет, не собираюсь. — приводит слова 36-летнего Овечкина сайт НХЛ. — Ягр — действительно особенный парень. Настоящая легенда. Если бы он все ще играл в НХЛ, то стал бы вторым по голам за всю ситорию. Скорее всего, 100 процентов».

Ягр занимает третье место по количеству голов в НХЛ. У него 766 шайб. Лидирует Уэйн Гретцки (894). Вторым идет Горди Хоу (801). Далее расположились Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731) и Овечкин (730).

Напомним, в июле 36-летний Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на пять лет.

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Роман Шишов все материалы автора

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