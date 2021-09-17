Панарин рассказал, что направит все рекламные деньги на благотворительность

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о средствах, которые направляет на благотворительность.

«Поскольку я сейчас действующий спортсмен, то, надеюсь, поиграть подольше. Не всегда хватает времени, чтобы все организовывать. Сейчас я могу только где-то выступать и жертвовать финансы. В целом мне не хватит фокуса. Но все зависит от моих друзей, от моей команды. Я же хочу пополнять бюджет фонда. И одна из мыслей — все мои рекламные деньги будут идти на благотворительные цели.

Нужно с компаниями это урегулировать, и мы работаем над этим. Чтобы компании, продвигающие свои бренды, работающие со мной, напрямую отправляли эти деньги на благотворительность. Даже не касаясь никак меня. Одна из идей именно такая. То есть на благотворительность будут идти дополнительные финансы», — сказал Панарин в прямом эфире Instagram «Хоккей в курсе».

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В минувшем сезоне форвард провел 42 матча, в которых набрал 58 (17+41) очков.