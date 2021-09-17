Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Панарин рассказал, что направит все рекламные деньги на благотворительность

09:45
Теги:

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о средствах, которые направляет на благотворительность.

«Поскольку я сейчас действующий спортсмен, то, надеюсь, поиграть подольше. Не всегда хватает времени, чтобы все организовывать. Сейчас я могу только где-то выступать и жертвовать финансы. В целом мне не хватит фокуса. Но все зависит от моих друзей, от моей команды. Я же хочу пополнять бюджет фонда. И одна из мыслей — все мои рекламные деньги будут идти на благотворительные цели.

Нужно с компаниями это урегулировать, и мы работаем над этим. Чтобы компании, продвигающие свои бренды, работающие со мной, напрямую отправляли эти деньги на благотворительность. Даже не касаясь никак меня. Одна из идей именно такая. То есть на благотворительность будут идти дополнительные финансы», — сказал Панарин в прямом эфире Instagram «Хоккей в курсе».

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В минувшем сезоне форвард провел 42 матча, в которых набрал 58 (17+41) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова
Сумасшедший автогол в Стамбуле, «Наполи» и «Лестер» напугали «Спартак», у Шомуродова две голевых передачи
Руди Гарсия считает, что Месси, Мбаппе и Неймару не хватало владения мячом в матче с «Брюгге»
Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин-2021: расписание и результаты матчей
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд