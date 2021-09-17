Гусев планирует продолжить карьеру в НХЛ

Нападающий Никита Гусев пока не планирует возвращение в Россию, несмотря на многочисленные варианты в КХЛ.

По информации «СЭ», агенты игрока нацелены на поиск варианта в Северной Америке и не против снизить требования по зарплате, чтобы договориться с одним из клубов.

Ситуация осложняется тем, что в НХЛ до сих пор остаются неподписанными несколько ограниченно свободных агентов первой величины, включая нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Это играет против хоккеистов более скромного статуса (для НХЛ), которые находятся без контракта.

В прошлом сезоне НХЛ 29-летний Гусев провел 11 матчей за «Флориду» и набрал 5 (2+3) очков, а также 20 игр за «Нью-Джерси», набрав 5 (2+3) очков.