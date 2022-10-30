Овечкин обошел Эспозито по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл» (3:0). Для него эта играла стала 1283-й в лиге.

По этому показателю 37-летний россиянин обошел канадца Фила Эспозито, который занимает 73-е место в истории лиги (1282) и сравнялся с Кеном Данейко (1283).

Лидирует по количеству матчей в НХЛ канадец Патрик Марло, который за свою карьеру принял участие в 1779 матчах.