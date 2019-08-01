Овечкин не завидует зарплате Панарина

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что не завидует нападающему "Рейнджерс" Артемию Панарину, который заключил с клубом из Нью-Йорка семилетний контракт на общую сумму в 81,5 миллиона долларов, в среднем за сезон он будет получать 11,64 миллиона. Овечкин в 2008 году подписал с "Вашингтоном" 13-летний контракт на 124 миллиона (средняя зарплата - 9,5 миллиона).

- Злости на то, что Панарин обошел меня по зарплате нет, - приводит слова Овечкина ТАСС. - Я только рад, почему сразу злость? Молодец, подписал хороший контракт, обеспечил себе будущее. Это его судьба, он выбрал Нью-Йорк, думаю, что все рады, когда подписывают хорошие контракты.