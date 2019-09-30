Овечкин не думает о рекорде Гретцки и о том, сколько ему еще играть в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью русскоязычной версии сайта НХЛ дал понять, что не задумывается о своих достижениях в лиге и о том, сколько он еще будет выступать в лиге. Российский форвард выступает в «Кэпиталз» с 2005 года.

— Знаете, на каком вы сейчас месте по голам в истории НХЛ?

— Нет. Но думаю, что в топ-20.

— На 13-м с 658 голами. До отметки в 700 шайб реально добраться уже в этом сезоне.

— Посмотрим, как пойдет. Чем ближе буду подбираться к этой цели, тем больше стану обращать на нее внимание и думать о ней. Сейчас пока рано.

— За последние пару лет вы взяли много знаковых рубежей. Они по-прежнему так же для вас важны?

— Конечно, важны. Хочется же оставить свою фамилию в этих рекордах на долгое время, правильно? Если окажусь в десятке — будет отлично, если в пятерке — вообще замечательно.

— Мы задавали вам очень много вопросов про рекорд Гретцки в 894 гола.

— Тут ничего нового.

— Вы подбираетесь все ближе. Думаете ли об этом все больше?

— Это еще слишком далеко.

— Вы уже думали о том, сколько еще хотите играть в НХЛ?

— Еще нет.

— Когда будете?

— Когда мой контракт подойдет к концу.