Овечкин не думает о рекорде Гретцки и о том, сколько ему еще играть в НХЛ
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью русскоязычной версии сайта НХЛ дал понять, что не задумывается о своих достижениях в лиге и о том, сколько он еще будет выступать в лиге. Российский форвард выступает в «Кэпиталз» с 2005 года.
— Знаете, на каком вы сейчас месте по голам в истории НХЛ?
— Нет. Но думаю, что в топ-20.
— На 13-м с 658 голами. До отметки в 700 шайб реально добраться уже в этом сезоне.
— Посмотрим, как пойдет. Чем ближе буду подбираться к этой цели, тем больше стану обращать на нее внимание и думать о ней. Сейчас пока рано.
— За последние пару лет вы взяли много знаковых рубежей. Они по-прежнему так же для вас важны?
— Конечно, важны. Хочется же оставить свою фамилию в этих рекордах на долгое время, правильно? Если окажусь в десятке — будет отлично, если в пятерке — вообще замечательно.
— Мы задавали вам очень много вопросов про рекорд Гретцки в 894 гола.
— Тут ничего нового.
— Вы подбираетесь все ближе. Думаете ли об этом все больше?
— Это еще слишком далеко.
— Вы уже думали о том, сколько еще хотите играть в НХЛ?
— Еще нет.
— Когда будете?
— Когда мой контракт подойдет к концу.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/exclusive-interview-with-capitals-forward-alex-ovechkin/c-309590166