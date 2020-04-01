Овечкин на приставке сыграл матч, который не состоялся из-за коронавируса

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в Instagram опубликовал видео, на котором играет в видеоигру NHL 20 на приставке. Россиянин играл за «Кэпиталз» против «Торонто». Эта игра должна была состояться сегодня, если бы сезон не приостановили из-за коронавируса.

«Если Ови забросит сегодня в NHL 20, в матче, который должен был состояться сегодня вечером, будет ли это учитываться в гонке бомбардиров?» — написало издание NBC в Twitter.

If Ovi scores as himself in NHL20, in a matchup that was supposed to happen tonight, does that count towards his goal total? pic.twitter.com/3dA5tOHvFb — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) March 31, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 853 тысяч человек. Умерших — 42 000, выздоровевших — 176 906. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли.

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