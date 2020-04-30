НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин — лучший левый нападающий в истории НХЛ за эру расширения

12:10
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Теги:

Официальный сайт НХЛ опубликовал рейтинг лучших левых нападающих за последние 53 года. По результатам голосования авторов NHL.com лучшим форвардом со старта эпохи расширения лиги в 1967 году был признан капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Он выигрывал приз лучшему снайперу сезона «Мори Ришар Трофи» восемь раз, что является рекордным достижением. Россиянин занимает восьмое место по количеству голов в истории лиги в регулярных чемпионатах.

На второй позиции Люк Робитайл, на третьей — Брендан Шэнахэн. Илья Ковальчук занял 13-е место в рейтинге.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир