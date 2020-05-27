НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин и Пастрняк разделят «Морис Ришар Трофи»

00:27
Давид Пастрняк и Александр Овечкин. Фото nhl.com
Давид Пастрняк и Александр Овечкин. Фото nhl.com
Теги:

Журналист Франк Серавалли в Twitter сообщил, что в связи с завершением регулярного чемпионата НХЛ приз «Арт Росс Трофи», ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас», достанется Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона». На его счету 110 результативных баллов.

Приз «Морис Ришар Трофи», ежегодно вручаемая лучшему снайперу регулярки, разделят Александр Овечкин из «Вашингтона» и Давид Пастрняк из «Бостона», которые забросили по 48 шайб. Впервые с сезона-2009/10 этот приз будет поделен.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир