Овечкин и Пастрняк разделят «Морис Ришар Трофи»

Журналист Франк Серавалли в Twitter сообщил, что в связи с завершением регулярного чемпионата НХЛ приз «Арт Росс Трофи», ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе «гол+пас», достанется Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона». На его счету 110 результативных баллов.

Приз «Морис Ришар Трофи», ежегодно вручаемая лучшему снайперу регулярки, разделят Александр Овечкин из «Вашингтона» и Давид Пастрняк из «Бостона», которые забросили по 48 шайб. Впервые с сезона-2009/10 этот приз будет поделен.