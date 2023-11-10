Михеев оформил дубль в матче с «Оттавой»

«Ванкувер» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 10-й минуте третьего периода счет стал 4:2. Шайбу забросил российский нападающий Илья Михеев. Для него это второй гол в этой встрече.

Как и в первой шайбе Михеева в голевой атаке поучаствовал российский форвард Андрей Кузьменко, который сделал 9-ю голевую передачу в этой регулярке.