«Оттава» обменяла Брауна в «Вашингтон»

«Оттава» обменяла нападающего Коннора Брауна в «Вашингтон». За 28-летнего канадца «Кэпиталз» отдали пик во втором раунде драфта 2024 года.

Таким образом, «Сенаторз» освободили 3,6 миллиона долларов под потолком зарплат.

В прошедшем сезон Браун сыграл в 64 матчах НХЛ и набрал 39 (10+29) очков при кожффициенте полезности «-15».