Сергачев предложил называть генменеджера «Тампы» волшебником

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев предложил называть волшебником генерального менеджера Жюльена Брисбуа.

«Думаю, мы все можем назвать его волшебником», — приводит в Twitter журналист Джо Смит слова Сергачева.

24-летний россиянин получит 68 миллионов долларов за 8 лет. Контракт начнет действовать с сезона-2023/24.