"Оттава" может обменять Фанефа в "Колорадо" на Дюшена

По информации TSN, "Оттава" находится в поисках вариантов для обмена защитника Диона Фанефа. Одним из таких вариантов является обмен на центрального нападающего "Колорадо" Мэтта Дюшена.

Ранее сообщалось, что в форварде заинтересован "Нэшвилл". 26-летний нападающий выступает за клуб с 2009 года. В минувшем сезоне он провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 41 (18+23) очко. Всего в лиге на его счету 418 (174+244) очков в 572 встречах.

На счету 32-летнего Фанефа 30 (9+21) очков в 81 матче "регулярки" минувшего сезона и 5 (1+4) очков в 19 встречах Кубка Стэнли. Всего в лиге он провел 902 матча и набрал 462 (130+332) очка.