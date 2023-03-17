Гол Ничушкина помог «Колорадо» переиграть «Оттаву»

«Оттава» на своем льду проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5. «Эвеланш» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился одной заброшенной шайбой.

«Колорадо» набрал 84 очка и идет на 5-м месте в Западной конференции. «Оттава» располагается на 12-й строчке в Западной конференции — 70 очков.