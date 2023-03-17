«Тампа» по буллитам переиграла «Нью-Джерси». Василевский сделал 32 сэйва

«Тампа» на выезде обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам. Российский нападающий Никита Кучеров сделал одну голевую передачу, а защитник Михаил Сергачев — две.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 3:4 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Колтон — 16 (Сергачев, Стэмкос), 1:09 — 0:1. Татар — 16 (Хишир, Мерсер), 28:59 — 1:1. Стэмкос — 28 (Белльмар, Чернак), 38:11 — 1:2. Майер — 33 (Хишир, Сиверсон), 49:41 — 2:2. Стэмкос — 29 (бол., Сергачев, Кучеров), 55:13 — 2:3. Майер — 34 (бол., Хэмилтон, Хьюз), 57:44 — 3:3.

Победный буллит: Киллорн.

Вратари: Шмид — Василевский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (8+14+9+4) — 24 (10+8+3+3).

Наши: — - Кучеров (21.55/2/+1), Сергачев (28.14/2/-1).

17 марта. Нью-Джерси. Prudential Center. 16094 зрителя.