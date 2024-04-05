«Флорида» разгромила «Оттаву». Тарсенко и Куликов набрали по одному очку

«Флорида» на выезде выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.

Российский защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов забросил одну шайбу. Форвард Владимир Тарасенко отметился одной результативной передачей.

Голкипер Сергей Бобровский отыграл всю встречу и отразил все 30 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой матча.

«Флорида» набрала 101 очко и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 14-й строчке — 70 очков.