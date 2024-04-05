«Каролина» дома проиграла «Бостону»

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«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Бостону» — 1:4. Для «Брюинз» это третья победа кряду.

Нападающие гостей Дентон Хайнен и Давид Пастрняк набрали по 2 (1+1) очка.

«Бостон» набрал 105 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет третьей — 101 очко.