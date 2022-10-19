«Оттава» выиграла у «Бостона». Зуб набрал 2 очка
Зуб набрал 2 очка в матче «Оттавы» против «Бостона»
«Оттава» переиграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5. «Сенаторз» одержали первую победу в этом сезоне. «Брюинз» потерпели первое поражение.
Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб в этой встрече отметился голом и голевой передачей. Для него это первые набранные очки в сезоне.
«Бостон» идет на 3-м месте в турнирной таблице Восточной конференции — 6 очков. «Оттава» с двумя очками занимает 13-ю строчку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|3
|3
|0
|6
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|3
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|4
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|5
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|3
|0
|6
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|3
|Флорида
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|3
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|1
|3
|3
|5
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
|19.10
|02:00
|
Коламбус – Ванкувер
|- : -
|19.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Анахайм
|- : -
|19.10
|02:00
|
Оттава – Бостон
|- : -
|19.10
|02:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|- : -
|19.10
|03:00
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -
|19.10
|03:00
|
Тампа-Бэй – Филадельфия
|- : -
|19.10
|04:00
|
Калгари – Вегас
|- : -
|19.10
|04:00
|
Эдмонтон – Баффало
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|4
|10
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|8
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|3
|7
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|4
|4
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
Новости