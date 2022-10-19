«Оттава» выиграла у «Бостона». Зуб набрал 2 очка

Зуб набрал 2 очка в матче «Оттавы» против «Бостона»

«Оттава» переиграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5. «Сенаторз» одержали первую победу в этом сезоне. «Брюинз» потерпели первое поражение.

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб в этой встрече отметился голом и голевой передачей. Для него это первые набранные очки в сезоне.

«Бостон» идет на 3-м месте в турнирной таблице Восточной конференции — 6 очков. «Оттава» с двумя очками занимает 13-ю строчку.