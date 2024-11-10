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Сегодня, 22:05

Огненный матч в Казани: «Рубин» прервал шикарную серию «Краснодара», а Карасев дважды менял решение из-за ВАР

«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином»
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Рубина» Никола Чумич (№ 24) и полузащитник «Краснодара» Александр Черников (№ 53).
Фото ФК «Краснодар»
«Быки» завершили первый круг единоличными лидерами, но вряд ли довольны результатом.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 19:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:1
Краснодар

Еще до матча с «Рубином» было ясно, что «Краснодар» закончит первый круг РПЛ в качестве лидера. И это в любом случае серьезная заявка на золото. Тем более «быки» шли на крутой серии — 11 побед подряд в чемпионате, до повторения российского рекорда нужны были еще две. Пройти целый круг без поражений — это очень мощно.

В Казани Мурад Мусаев не мог рассчитывать на дисквалифицированного Диего Косту (вместо него в основе вышел Кайо) и на не успевшего восстановиться Виктора Са. Но, несмотря на это, конечно, его команда подходила к матчу 15-го тура в роли фаворита.

«Рубин» же только ищет стабильность — пока в чемпионате победы сменяют поражения. Да и с противниками из топ-5 казанцы выступали, мягко говоря, так себе — не смогли набрать ни одного очка. Поэтому встреча была принципиально важна для обеих команд, пусть в турнирной таблице их и разделяет приличная дистанция.

Мирлинд Даку&nbsp;&mdash; Джон Кордоба. «Рубин» прервал победную серию «Краснодара». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Но на поле разница в классе почти не бросалась в глаза. Более того, «Рубин» начал по-хозяйски и с первых минут стал напрягать оборону «Краснодара». Даку несколько раз пытался за счет «физики» продраться в штрафную, на удар выходил Чумич, из неплохой позиции бил Шабанхаджай. Гости же на стартовом отрезке ответили лишь опасной подачей Сперцяна, которую по-волейбольному и без лишнего риска отбил Ставер.

Но огонь потихоньку разгорался именно у ворот Агкацева. И на 17-й минуте полыхнуло — Тесленко перевисел оппонентов и заставил вратаря «Краснодара» тащить мяч из дальнего угла. На этом дело не закончилось — заработанный угловой казанцы превратили в гол. Даку здорово скинул головой на дальнюю штангу, где забытому всеми Чумичу оставалось лишь подставить ногу. Удивительно, но это первый гол со стандарта, который «Краснодар» пропустил в этом сезоне.

А вскоре мог последовать и второй — Тормена наступил на ногу Даку и привез пенальти. Сергей Карасев эпизод проглядел, но после подсказки ВАР указал на «точку». «Рубин» был в шаге от того, чтобы поставить продолжение краснодарской серии под большущий вопрос. И тут включился Агкацев! Станислав подтвердил статус одного из лучших вратарей этого сезона, блестяще взяв удар Даку. У Мирлинда в последнее время вообще не идет — на осеннем отрезке забил всего один мяч, последний раз отличался в начале октября с «Ахматом».

Получив эмоциональный заряд от Агкацева, «Краснодар» побежал отыгрываться. Правда, с эффективностью возникали проблемы. Кордоба постоянно шел в борьбу, но игра слишком часто глохла в центре поля после многочисленных мелких фолов. До перерыва здорово пробил издали Ленини (потащил Ставер), а затем Кордоба, продравшись к воротам, откатил подключившемуся Черникову, который с ролью завершителя не справился и пробил в штангу.

Александр упустил роскошный шанс, но после перерыва не подвел. В первые минуты второго тайма казалось, что «Рубин» контролирует матч, отдав мяч сопернику, грамотно выстроившись на своей половине и параллельно качественно цепляясь за дальние передачи. Но все перевернул один момент — Батчи сделал умный заброс в штрафную, но с ударом заменившего Козлова Олусегуна справился Ставер. Отскок уже караулил Кордоба, но и он не смог пробить казанского вратаря. Еще отскок, и снова первым на мяче оказался игрок «Краснодара» — тот самый Черников, который реабилитировался за предыдущий момент и отправил мяч в сетку — 1:1.

Надо отметить, что обе команды показывали весьма симпатичный футбол, даже несмотря на чрезмерное количество нарушений. Матч смотрелся, нерв чувствовался каждую минуту. И такое зрелище заслуживало достойной развязки. «Рубин», несмотря на замены Рахимова, в концовке все-таки подсел. «Краснодар» же после выхода Смолова прибавил в атаке. Федор создал супермомент для Кордобы, который дважды бил почти с линии вратарской. Но первый его удар на ленточке заблокировал Кабутов, а со вторым справился проведший прекрасный матч Ставер.

На 89-й минуте «Краснодар» дожал — Сперцян накрыл в подкате Вуячича, а сыгравший на подборе Олусегун отправил мяч в дальний угол. У Карасева снова не возникло вопросов, а вот у ВАР сомнения появились. Главный арбитр во второй раз за матч отправился к монитору и изменил свое решение — отмена гола и желтая Сперцяну за фол.

В оставшееся время «Краснодар» не смог вырвать победу. Да, «быки» завершили первый круг единоличными лидерами, но отрыв от «Зенита» — всего одно очко, и сегодня лидер точно рассчитывал на другой результат. Особенно в день рождения Мусаева (тренеру «быков» — 41!). Но грустить у «Краснодара» нет времени — этой команде еще многое предстоит доказать.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Локомотив – Факел
 2 : 1
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Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
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Ростов – Химки
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Динамо – Пари НН
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10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 1 : 2
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Спартак – Акрон
 4 : 0
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Ахмат – Зенит
 1 : 2
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Рубин – Краснодар
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Алексей Батраков

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Джон Кордоба

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 8
Манфред Угальде

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Спартак

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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 6 1 0
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