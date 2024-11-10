Огненный матч в Казани: «Рубин» прервал шикарную серию «Краснодара», а Карасев дважды менял решение из-за ВАР

«Быки» завершили первый круг единоличными лидерами, но вряд ли довольны результатом.

Еще до матча с «Рубином» было ясно, что «Краснодар» закончит первый круг РПЛ в качестве лидера. И это в любом случае серьезная заявка на золото. Тем более «быки» шли на крутой серии — 11 побед подряд в чемпионате, до повторения российского рекорда нужны были еще две. Пройти целый круг без поражений — это очень мощно.

В Казани Мурад Мусаев не мог рассчитывать на дисквалифицированного Диего Косту (вместо него в основе вышел Кайо) и на не успевшего восстановиться Виктора Са. Но, несмотря на это, конечно, его команда подходила к матчу 15-го тура в роли фаворита.

«Рубин» же только ищет стабильность — пока в чемпионате победы сменяют поражения. Да и с противниками из топ-5 казанцы выступали, мягко говоря, так себе — не смогли набрать ни одного очка. Поэтому встреча была принципиально важна для обеих команд, пусть в турнирной таблице их и разделяет приличная дистанция.

Но на поле разница в классе почти не бросалась в глаза. Более того, «Рубин» начал по-хозяйски и с первых минут стал напрягать оборону «Краснодара». Даку несколько раз пытался за счет «физики» продраться в штрафную, на удар выходил Чумич, из неплохой позиции бил Шабанхаджай. Гости же на стартовом отрезке ответили лишь опасной подачей Сперцяна, которую по-волейбольному и без лишнего риска отбил Ставер.

Но огонь потихоньку разгорался именно у ворот Агкацева. И на 17-й минуте полыхнуло — Тесленко перевисел оппонентов и заставил вратаря «Краснодара» тащить мяч из дальнего угла. На этом дело не закончилось — заработанный угловой казанцы превратили в гол. Даку здорово скинул головой на дальнюю штангу, где забытому всеми Чумичу оставалось лишь подставить ногу. Удивительно, но это первый гол со стандарта, который «Краснодар» пропустил в этом сезоне.

А вскоре мог последовать и второй — Тормена наступил на ногу Даку и привез пенальти. Сергей Карасев эпизод проглядел, но после подсказки ВАР указал на «точку». «Рубин» был в шаге от того, чтобы поставить продолжение краснодарской серии под большущий вопрос. И тут включился Агкацев! Станислав подтвердил статус одного из лучших вратарей этого сезона, блестяще взяв удар Даку. У Мирлинда в последнее время вообще не идет — на осеннем отрезке забил всего один мяч, последний раз отличался в начале октября с «Ахматом».

Получив эмоциональный заряд от Агкацева, «Краснодар» побежал отыгрываться. Правда, с эффективностью возникали проблемы. Кордоба постоянно шел в борьбу, но игра слишком часто глохла в центре поля после многочисленных мелких фолов. До перерыва здорово пробил издали Ленини (потащил Ставер), а затем Кордоба, продравшись к воротам, откатил подключившемуся Черникову, который с ролью завершителя не справился и пробил в штангу.

Александр упустил роскошный шанс, но после перерыва не подвел. В первые минуты второго тайма казалось, что «Рубин» контролирует матч, отдав мяч сопернику, грамотно выстроившись на своей половине и параллельно качественно цепляясь за дальние передачи. Но все перевернул один момент — Батчи сделал умный заброс в штрафную, но с ударом заменившего Козлова Олусегуна справился Ставер. Отскок уже караулил Кордоба, но и он не смог пробить казанского вратаря. Еще отскок, и снова первым на мяче оказался игрок «Краснодара» — тот самый Черников, который реабилитировался за предыдущий момент и отправил мяч в сетку — 1:1.

Надо отметить, что обе команды показывали весьма симпатичный футбол, даже несмотря на чрезмерное количество нарушений. Матч смотрелся, нерв чувствовался каждую минуту. И такое зрелище заслуживало достойной развязки. «Рубин», несмотря на замены Рахимова, в концовке все-таки подсел. «Краснодар» же после выхода Смолова прибавил в атаке. Федор создал супермомент для Кордобы, который дважды бил почти с линии вратарской. Но первый его удар на ленточке заблокировал Кабутов, а со вторым справился проведший прекрасный матч Ставер.

На 89-й минуте «Краснодар» дожал — Сперцян накрыл в подкате Вуячича, а сыгравший на подборе Олусегун отправил мяч в дальний угол. У Карасева снова не возникло вопросов, а вот у ВАР сомнения появились. Главный арбитр во второй раз за матч отправился к монитору и изменил свое решение — отмена гола и желтая Сперцяну за фол.

В оставшееся время «Краснодар» не смог вырвать победу. Да, «быки» завершили первый круг единоличными лидерами, но отрыв от «Зенита» — всего одно очко, и сегодня лидер точно рассчитывал на другой результат. Особенно в день рождения Мусаева (тренеру «быков» — 41!). Но грустить у «Краснодара» нет времени — этой команде еще многое предстоит доказать.