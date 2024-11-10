Огненный матч в Казани: «Рубин» прервал шикарную серию «Краснодара», а Карасев дважды менял решение из-за ВАР
Еще до матча с «Рубином» было ясно, что «Краснодар» закончит первый круг РПЛ в качестве лидера. И это в любом случае серьезная заявка на золото. Тем более «быки» шли на крутой серии — 11 побед подряд в чемпионате, до повторения российского рекорда нужны были еще две. Пройти целый круг без поражений — это очень мощно.
В Казани Мурад Мусаев не мог рассчитывать на дисквалифицированного Диего Косту (вместо него в основе вышел Кайо) и на не успевшего восстановиться Виктора Са. Но, несмотря на это, конечно, его команда подходила к матчу 15-го тура в роли фаворита.
«Рубин» же только ищет стабильность — пока в чемпионате победы сменяют поражения. Да и с противниками из топ-5 казанцы выступали, мягко говоря, так себе — не смогли набрать ни одного очка. Поэтому встреча была принципиально важна для обеих команд, пусть в турнирной таблице их и разделяет приличная дистанция.
Но на поле разница в классе почти не бросалась в глаза. Более того, «Рубин» начал по-хозяйски и с первых минут стал напрягать оборону «Краснодара». Даку несколько раз пытался за счет «физики» продраться в штрафную, на удар выходил Чумич, из неплохой позиции бил Шабанхаджай. Гости же на стартовом отрезке ответили лишь опасной подачей Сперцяна, которую по-волейбольному и без лишнего риска отбил Ставер.
Но огонь потихоньку разгорался именно у ворот Агкацева. И на 17-й минуте полыхнуло — Тесленко перевисел оппонентов и заставил вратаря «Краснодара» тащить мяч из дальнего угла. На этом дело не закончилось — заработанный угловой казанцы превратили в гол. Даку здорово скинул головой на дальнюю штангу, где забытому всеми Чумичу оставалось лишь подставить ногу. Удивительно, но это первый гол со стандарта, который «Краснодар» пропустил в этом сезоне.
А вскоре мог последовать и второй — Тормена наступил на ногу Даку и привез пенальти. Сергей Карасев эпизод проглядел, но после подсказки ВАР указал на «точку». «Рубин» был в шаге от того, чтобы поставить продолжение краснодарской серии под большущий вопрос. И тут включился Агкацев! Станислав подтвердил статус одного из лучших вратарей этого сезона, блестяще взяв удар Даку. У Мирлинда в последнее время вообще не идет — на осеннем отрезке забил всего один мяч, последний раз отличался в начале октября с «Ахматом».
Получив эмоциональный заряд от Агкацева, «Краснодар» побежал отыгрываться. Правда, с эффективностью возникали проблемы. Кордоба постоянно шел в борьбу, но игра слишком часто глохла в центре поля после многочисленных мелких фолов. До перерыва здорово пробил издали Ленини (потащил Ставер), а затем Кордоба, продравшись к воротам, откатил подключившемуся Черникову, который с ролью завершителя не справился и пробил в штангу.
Александр упустил роскошный шанс, но после перерыва не подвел. В первые минуты второго тайма казалось, что «Рубин» контролирует матч, отдав мяч сопернику, грамотно выстроившись на своей половине и параллельно качественно цепляясь за дальние передачи. Но все перевернул один момент — Батчи сделал умный заброс в штрафную, но с ударом заменившего Козлова Олусегуна справился Ставер. Отскок уже караулил Кордоба, но и он не смог пробить казанского вратаря. Еще отскок, и снова первым на мяче оказался игрок «Краснодара» — тот самый Черников, который реабилитировался за предыдущий момент и отправил мяч в сетку — 1:1.
Надо отметить, что обе команды показывали весьма симпатичный футбол, даже несмотря на чрезмерное количество нарушений. Матч смотрелся, нерв чувствовался каждую минуту. И такое зрелище заслуживало достойной развязки. «Рубин», несмотря на замены Рахимова, в концовке все-таки подсел. «Краснодар» же после выхода Смолова прибавил в атаке. Федор создал супермомент для Кордобы, который дважды бил почти с линии вратарской. Но первый его удар на ленточке заблокировал Кабутов, а со вторым справился проведший прекрасный матч Ставер.
На 89-й минуте «Краснодар» дожал — Сперцян накрыл в подкате Вуячича, а сыгравший на подборе Олусегун отправил мяч в дальний угол. У Карасева снова не возникло вопросов, а вот у ВАР сомнения появились. Главный арбитр во второй раз за матч отправился к монитору и изменил свое решение — отмена гола и желтая Сперцяну за фол.
В оставшееся время «Краснодар» не смог вырвать победу. Да, «быки» завершили первый круг единоличными лидерами, но отрыв от «Зенита» — всего одно очко, и сегодня лидер точно рассчитывал на другой результат. Особенно в день рождения Мусаева (тренеру «быков» — 41!). Но грустить у «Краснодара» нет времени — этой команде еще многое предстоит доказать.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|
2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|
3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|
6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|
7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|1 : 2
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|4 : 0
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|1 : 2
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|1 : 1
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3